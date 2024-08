Freie Wähler Esslingen mit 3 Mandaten im Kreistag

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Drei Mandate konnten die Freien Wähler Esslingen bei der Wahl zum Kreistag am 9. Juni 2024 erringen. Damit einen Sitz mehr als bei der Wahl 2019. Insgesamt bleiben die Freien Wähler im Landkreis die stärkste Fraktion im Kreistag mit 27 Sitzen. Dort warten interessante Aufgaben. Ob die Einweihung des neuen Landratsamtes, die Sanierung von Schulen und Straßen, die Finanzen, die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs und auch die Struktur der Krankenhauslandschaft. Dafür braucht es ein breites Fundament an Informationen und gute Entscheidungen für die Zukunft.

Unsere drei Esslinger Kreisräte Ulrike Schlecht, Hans-Georg Sigel und Eberhard Scharpf freuen sich auf die kommende Aufgabe. Eberhard Scharpf und Ulrike Schlecht sitzen für die Freien Wähler im Kultur- und Schulausschuss des Kreistags. Baubürgermeister Hans-Georg Sigel hat einen Sitz im Ausschuss für Technik und Umwelt.

Eine erste Entscheidung stand bereits letzte Woche an. Die Mitglieder des Kreistags wählten den neuen Landrat. Marcel Musolf, Freie Wähler Kreisrat und Bürgermeister aus Bissingen/Teck, trat zur Wahl an. Er erhielt im 1. Wahlgang 53 von möglichen 93 Stimmen und damit die absolute Mehrheit. Die Freien Wähler Esslingen freuen sich und gratulieren Marcel Musolf herzlich zur Wahl. „Wir Esslinger schließen uns den Glückwünschen unseres Fraktionsvorsitzenden im Kreis, Bernhard Richter, an. Wir sind glücklich und freuen uns mit unserem Kollegen Marcel Musolf. Seine menschliche und fachlich kompetente Art hat überzeugt. Er wird sich mit ganzer Kraft für den Kreis mit seinen Bürgerinnen und Bürgern einbringen. Wir gratulieren ihm von Herzen“, so Kreisrat Eberhard Scharpf für die Esslinger Freien Wähler.