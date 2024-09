Freie Wähler beim Baustellenfest von TK Elevator

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Esslingen wird zum globalen Zentrum für Aufzugstechnologie.

Der Projektentwickler Greenfield baut für die Firma TK Elevator in den Neckarwiesen ein neues Zentrum für Technologie und Produktion. Beim zweiten Baustellenfest der Firma letzte Woche konnten sich die Gäste ein Bild vom Fortschritt des Projektes machen. Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler, vertreten durch ihre Fraktionsvorsitzende Annette Silberhorn-Hemminger, nutzte die Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren.

Das neue Werksgelände von TK Elevator wird sich über etwa 33.000 Quadratmeter erstrecken. Großzügige Hallen für Produktion, Forschung und Entwicklung, ein Ausbildungszentrum sowie ein hochmodernes, digitalisiertes Ersatzteilzentrum, das den Markt in Mittel- und Nordeuropa bedienen wird, und Flächen für Verwaltungsbereiche werden am Standort Einzug halten. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 geplant.

„Wir Freien Wähler sind begeistert von der Dynamik und Zielstrebigkeit, mit der dieses bedeutende Projekt für Esslingen und die Region voranschreitet. Wir sehen dies als einen entscheidenden Schritt zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes,“ betont Annette Silberhorn-Hemminger.

Der gemeinsame Wille aller Beteiligten, zukunftsfähige Lösungen für Unternehmen zu gestalten und umzusetzen, zeigt sich in diesem Projekt. Ein gelungenes Beispiel, davon braucht es mehr in unserer Stadt und in unserem Land, sind sich die Freien Wähler sicher und werden sich dafür weiterhin einsetzen.