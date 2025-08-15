Freie Plätze in der Ferienbetreuung auf dem Aki

Foto: Aki e.V.

Auf dem Aktivspielplatz Raunswiesen e.V. (Aki) in Sulzgries gibt es kurzfristig in der 4 und 5. Ferienwoche noch wenige freie Plätze in der Ferienbetreuung.

Das Angebot auf dem Aki ist vielfältig und bewusst offen gehalten, der Fokus liegt auf dem freien Spiel und Naturerfahrung. Es gibt zahlreiche Angebote, an denen sich die Kinder nach Lust und Laune beteiligen können. Zur Verfügung stehen ein Pavillon mit Kletterwand und Matten, eine Garderobe mit Aufenthaltsraum und Tischkicker, eine Hütte mit Spielen, Bücher, Bastelmaterialien und Werkzeugen. Die Kinder dürfen sich diese selbst ausleihen und verantwortungsvoll wieder zurückbringen.

Auch ein Schnitzplatz, ein großes Tipi,Tischtennisplatten, Steine-Werkstatt und Spieletische gehören zur Ausstattung. Handwerklich geschickte und abenteurelustige Kinder können im Hüttendorf eigene Hütten bauen. Auch ein Bolzplatz und ein Spielplatz können genutzt werden.

Der Aki richtet sich an verantwortungsbewusste und selbstständige Kinder, die mit den auf dem Platz geltenden Regeln und den Freiheiten, die sie hier haben, gut umgehen können.

Weitere Infos unter www.aki-raunswiesen.de.

Anmeldung unter aki-raunswiesen@gmx.de oder Telefon 01573 6995035