Frauenpredigtreihe im Münster St. Paul

Foto: Bildquelle: Misereor-Hungertuch

Bis heute hat sich daran wenig geändert. Frauen sind in der Katholischen Kirche von den Ämtern und damit auch in der Regel von der Verkündigung in der Eucharistiefeier der Gemeinde ausgeschlossen mit der Folge, dass die weibliche Sicht und Lebenserfahrung in der Auslegung der Heiligen Schrift eben einfach fehlt.

Und genau dies ist der Grund, dass es diese Predigtreihe „Predigt aus Frauensicht“ geben wird. Verschiedene Predigerinnen haben wir eingeladen und diese werden im Herbst einzelne Sonntagspredigten im Münster St. Paul übernehmen. Wir laden herzlich ein den Blick zu weiten und das Evangelium aus dem Blickwinkel von Frauen für Alle zu betrachten.

Nächster Termin im Rahmen der Caritas-Herbstsammelaktion mit Frau Anniko Benedek vom Caritas-Zentrum Esslingen am Sonntag, 29. September 2024 um 10.30 Uhr im Münster St. Paul