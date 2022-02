Fortschritte sichtbar machen

Foto: Lena Lux

In der letzten Sitzung des Sozialausschusses erfolgten zahlreiche Berichte über die wichtigen Themen Inklusion und Integration durch die Verwaltung. Schon im Jahr 2016 wurde der Esslinger Integrationsplan (ESIP) aufgestellt, jetzt wurde der API (Aktionsplan Integration) vorgestellt. „Der FDP-Fraktion fehlt hierbei eine transparente Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Stand der Zielerreichung. Es werden neue Maßnahmenpläne aufgestellt, die wie alter Wein in neuen Schläuchen wirken.“ kommentiert Frank Kaltenborn, beratendes Mitglied der FDP-Fraktion im Sozialausschuss. Stadträtin Brigitte Häfele ergänzt: “Eine Evaluation der Maßnahmen und Zielerreichung ist gerade bei den sogenannten weichen Themen wichtig. Nur so erkennen wir die Wirksamkeit der Maßnahmen, können gegebenenfalls nachsteuern und kommen auch zum Ziel: eine Stadtgemeinschaft, in der sich alle Menschen zu Hause fühlen“.

Gleiches gilt natürlich für das Thema Inklusion, bei dem erst jetzt, sieben Jahre nach dem Start des Projektes „Auf dem Weg zu einem inklusiven Esslingen“ eine Auswertung erfolgen soll. „Die Erfolge im Bereich der Inklusion müssen konkret dargestellt werden, damit auch hier die eingeplanten Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden.“ betont Stadträtin Brigitte Häfele.