Folgekosten der Haushaltskonsolidierung prüfen

Foto: Stephan Köthe

Liebe Esslingerinnen und Esslinger,

die Stadt Esslingen plant umfassende Einsparungen im Haushalt, unter anderem in den Bereichen Bildung, Soziales, Kinder- und Jugendarbeit, Kultur und Prävention. Ein Einwohnerantrag fordert nun, dass der Gemeinderat vor den Beschlüssen auch die möglichen mittel- und langfristigen Folgekosten wissenschaftlich prüfen lässt.

Die AfD-Fraktion im Stadtrat unterstützt diese Forderung nach einer seriösen Folgekostenanalyse. Haushaltskonsolidierung ist unumgänglich – die sinkenden Gewerbesteuereinnahmen lassen uns keine andere Wahl. Doch kurzfristiges Sparen ohne Blick auf die langfristigen Auswirkungen kann am Ende teurer werden. Wenn Prävention oder sinnvolle soziale Angebote wegfallen, entstehen später oft höhere Kosten in anderen Bereichen.

Transparenz und evidenzbasierte Entscheidungen sind für uns essenziell. Der Gemeinderat befasst sich am 27. Juli mit dem Haushalt. Wir setzen uns dafür ein, dass alle relevanten Folgen seriös untersucht werden – damit Steuergelder nachhaltig und verantwortungsvoll eingesetzt werden.

Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren können den Einwohnerantrag noch unterstützen. Unterschriftenlisten liegen an verschiedenen Stellen aus oder können über www.mitgestaltung-vor-ort.de heruntergeladen werden.

Alle Infos zu Ihrer AfD-Stadtratsfraktion finden Sie hier: https://alternative-fuer-esslingen.de/