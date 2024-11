Foto:

Die FDP/Volt-Fraktion hat im Kulturausschuss einen Antrag eingebracht, der die Förderung des inklusiven Tanz-Ensembles „DieTanzKompanie by Gregory Darcy“ mit 50.000 Euro jährlich vorsieht. Ziel dieses Antrags war es, die Bedeutung von Inklusion im kulturellen Leben Esslingens zu stärken und die herausragende Arbeit des Ensembles langfristig zu sichern. „DieTanzKompanie“ verbindet Menschen mit und ohne Behinderung und schafft innovative Tanzproduktionen, die weit über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregen. Für die FDP/Volt-Fraktion ist klar, dass Inklusion ein zentraler Baustein einer modernen und zukunftsorientierten Kulturpolitik sein muss. Um die Finanzierung zu ermöglichen, schlägt die Fraktion eine Umschichtung im bestehenden Kulturetat vor. Statt die institutionelle Förderung für das Kulturzentrum Dieselstraße um 40.000 Euro zu erhöhen, sollen diese Mittel direkt in die Arbeit von „DieTanzKompanie“ fließen. Die Förderung von „DieTanzKompanie“ ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Teilhabe und kulturelle Vielfalt setzt. Eine mögliche Zusammenarbeit zwischen der Dieselstraße und dem Tanz-Ensemble wird von der FDP/Volt-Fraktion begrüßt, bleibt jedoch in der Entscheidungsfreiheit des Ensembles. Gleichzeitig wird angestrebt, die Angebote von „DieTanzKompanie“ in andere Stadtteile zu tragen, um noch mehr Esslingerinnen und Esslinger zu erreichen. Die FDP/Volt-Fraktion ist überzeugt, dass die Förderung des Ensembles eine Investition in die kulturelle und gesellschaftliche Zukunft der Stadt ist. „Inklusion bereichert uns alle – kulturell, gesellschaftlich und menschlich“, so die einstimmige Meinung in unserer Fraktion!