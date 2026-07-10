Flohmarkt Schwörfest am So 5.7.26

Foto: Sven Teufel

Mit meinen „Best of“-Artikeln zum ersten Mal mit einem eigenen Stand am Start gewesen und es hat, glaube ich insgesamt ganz gut funktioniert…

Notiert fürs nächste Mal: IMMER auch auf schlechtes Wetter vorbereitet sein…

Highlights:

verkaufen hat wie immer Spaß gemacht !

eine liebe Frau hat mir zuerst ihren Sonnenschirm geliehen und danach noch einen Klapptisch.

UND: als ich total durchnässt war, hat mir eine Frau aus ihrem Secondhand ein T-Shirt in Größe L gegeben und sogar geschenkt.

Insgesamt also, mit leichten Verbesserungsvorschläge fürs nächste Mal, ein rund um gelungener, wenn auch etwas feuchter Tag.

Wenn ihr zuhause noch Zinn (Teller, Becher) oder altes Besteck o.ä.habt, dann schreib(t) uns gerne eine Email an zuzule@mail.de



und besuch(t) für weitere Infos unsere Website www.zuzule.net

P.S. wir brauchen weiterhin Deine/Eure Unterstützung!

Das Haus in dem wir aktuell unsere Räumlichkeiten haben soll verkauft werden.

deswegen sind wir auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten (privat und geschäftlich) – komm(t) also bitte auf uns zu, wenn ihr was wisst.

ZuZule: Räumlichkeiten wie bisher und gerne zusätzlich mit (grünem) Außenbereich.

Im besten Fall: auch kombiniert mit privatem Wohnen.

ZuZule Unterstützen: Buchen – Besuchen/Teilnehmen – Weiterempfehlen – Sponsoring – Spenden