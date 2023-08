Fit durch den Sommer

Foto:

Für alle, die gerne auch in den Sommerferien Sport treiben wollen, haben sich die Übungsleiter des TSV Berkheim ein abwechslungsreiches Programm überlegt, das für alle Altersgruppen und jeden Fitnessstand geeignet ist. Die Übungsstunde findet immer donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr statt, Treffpunkt: Vor dem TSV Sport-Pavillon (neben der Sporthalle der Schillerschule) in Esslingen-Berkheim. Das Angebot ist offen für alle. Es ist keine Anmeldung nötig – und auch keine Mitgliedschaft. Einfach vorbeikommen und mitmachen! Los geht’s am 3.August mit Functional Fitness mit Tanja. Es folgen Yoga mit Katerina (10.8.), Funktionsgymnastik mit Gerhard (17.8.), Walking mit Rolf (24.8.), Zumba mit Sylvia (31.8.) und Fit mit Lucas (7.9.).