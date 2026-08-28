Finde deinen Weg. Finde deine Berufung.

Foto: Sindy Sussengut, unsplash

Alles beginnt mit der Sehnsucht. “Gott, mein Gott bist du, dich suche ich! Es dürstet meine Seele nach dir”, so lauten die Worte der Beter*innen aus Psalm 63,1. Berührung geschieht. Durch ein Wort, einen Gottesdienst, einen Klang. Durch Menschen, durch Stille, durch die Natur. Gott berührt uns mit Liebe und Kraft und Freude und Geist. Begegnung mit Gott, mit Jesus, ist möglich. Sie bringt hervor, was Heilung und Versöhnung braucht. “Heile mich, Herr, so bin ich geheilt, hilf mir, so ist mir geholfen; ja, mein Lobpreis bist du”, betet der Prophet Jeremia (17,14). Krise und Aufbruch gehen oft Hand in Hand. Die Kraft des Heiligen Geistes durchströmt und tröstet. Schließlich findest du deinen Weg, deine Berufung, deine Sendung und die Gemeinschaft im Glauben, in der du gut vernetzt bist. “Und Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und wie reich die Herrlichkeit Gottes Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß Gottes Macht an uns” (Epheser 1,18-19).

Das neue kleine Programm des Klosters für die Stadt lädt zu Erfahrungen und zum Austausch auf deinem Weg ein. Es kann auf der Homepage der Evangelischen Stadtkirchengemeinde www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster heruntergeladen werden und es liegt in vielen Kirchen in Papierform aus. Gott segne dich. Wer immer du bist: Du bist eingeladen.