“Finale daheim” mit Turnen der Spitzenklasse

Foto: Georg Hrivatakis

Die Daumen gehen nach oben: Der TSV Berkheim ist bereit für sein “Finale daheim” und fiebert dem “Highlight des Jahres” entgegen. Mit rund 100 Helferinnen und Helfern organisiert der Verein am Wochenende den letzten Saisonwettkampf der Deutschen Turnliga in der Sporthalle Weil. Die 1.Bundesliga (morgen ab 16 Uhr), die 2.Bundesliga (ab 11 Uhr), die 3.Bundesliga Süd (Sonntag ab 14.30 Uhr) und die Regionalliga Süd (SO ab 10 Uhr) kommen nach Esslingen. Die ersten Teams, u.a. Chemnitz, Berlin, Köln und Hannover, reisen bereits heute zum Training in der Halle an. Highlight ist der Wettkampf der 1.Bundesliga, in der sich Tabellenführer Chemnitz und der deutsche Rekordmeister MTV Stuttgart ein packendes Duell an der Spitze liefern. Die Zuschauer können sich auf die deutsche Turn-Elite freuen: Erwartet werden u.a. Olympia-Finalistin Helen Kevric, die WM-Turnerinnen Lea Quaas, Karina Schönmaier und Anna-Lena König sowie EM-Teilnehmerin Marlene Gotthardt.

Hochspannung liefert auch der Abstiegskampf: Hannover, der TSV Berkheim und Lüneburg werden alles geben, um am Ende nicht Tabellenletzter zu sein und abzusteigen. Der TSV Berkheim hofft auf große Unterstützung durch das Heimpublikum. Erstmals seit dem Aufstieg 2022 turnt die Mannschaft einen Liga-Wettkampf in Esslingen. Trainer Gerhard Weber ist zuversichtlich, dass die Mannschaft ihr großes Ziel erreicht. Nach dem starken 3.Saisonwettkampf in Herbolzheim, als das Team erstmals in Bestbesetzung turnen konnte und auf Platz vier landete, sieht es personell auch vor dem Wettkampf in Esslingen gut aus: Angeführt wird das Team von seinen Top-Scorerinnen Irene Lanza, die in Herbolzheim drittbeste Turnerin des gesamten Wettkampfs war, und Carina Kröll. Das Berkheimer Urgewächs hat sich einmal mehr nach langer Verletzungspause zurückgekämpft. Auch Esslingens Sportlerin des Jahres, das 13-jährige Top-Talent Anni Bantel, ist dabei. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.tsv-berkheim.de und an der Hallenkasse.