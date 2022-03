Film und Bastelaktion im GONZO! Kinderkino

Foto: © Kommunales Kino

Am Samstag, 26. März lädt das GONZO! Kinderkino von 15.00 bis 17.30 Uhr alle Kinder ab 8 Jahren zum Filmnachmittag mit Bastelaktion ein. Nach der Filmvorstellung TRÄUME SIND WIE WILDE TIGER wollen wir gemeinsam „Traumfänger“ basteln. „Traumfänger“ sind indigenen Ursprungs, sie sollen böse Träume einfangen und so einen guten Schlaf bescheren. Am Ende der Bastelarbeit hat jedes Kind einen tollen Traumfänger zum übers Bett hängen. Bitte meldet euch zur Bastelaktion unter www.gonzo-kinderkino.de an, indem ihr das Begleitprogramm für 2€ (Materialkosten) zum Kinoticket dazu bucht. Falls ihr nach dem Film noch Lust habt, könnt ihr auch noch spontan zur Bastelaktion dazukommen. Weitere Infos zum Film und Hinweise zu den Corona-Regeln findet ihr auf www.gonzo-kinderkino.de.