fighteverycrisis: Dialog für Klimagerechtigkeit

Klimaschutz ist und bleibt das herausragende Zukunftsthema unserer Zeit! Wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten und die globale Erwärmung auf unter 1,5° C begrenzen wollen, müssen wir in Esslingen bis 2027 klimaneutral sein. Das ist ein anspruchsvolles Ziel! Esslinger*innen aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen haben gemeinsam das Bild unserer Stadt entworfen, in der sie 2027 leben wollen. Ihre Ideen haben sie im „Wandelstadt-Kompass 2027“ in acht Themenbereichen zusammengefasst.

Vor der letzten Gemeinderatssitzung im Neckarforum haben die Aktivisten des Klimagerechtigkeitsbündnisses mit grossen Plakaten gemahnt, Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe im städtischen Nachtragshaushalt zu berücksichtigen. Gut einen Monat davor hatten sie den mit Bürgerbeteiligung erstellten “Wandel-Stadt-Kompass 2027” an Oberbürgermeister Dr. Zieger als Vertreter der Stadt Esslingen übergeben.

„Die Klimakrise ist in vollem Gange, die Erwärmung in der Stadt Esslingen ist bereits Realität,“ betont Waltraud Jäger die akute Dringlichkeit. Sie ist für die Parents for Future Mitglied im Klimagerechtigkeitsbündnis.

Den Wandel-Stadt-Kompass 2027 findet man auf www.klima-es.de zum Download.