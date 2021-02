Feuerwehr: Mach mit !

Foto: Tobias Raichle

Bei der Feuerwehrabteilung Wäldenbronn leisten derzeit vier Frauen aktiven Feuerwehrdienst. Martina und Leonie verstärken die Einsatzabteilung schon seit über einem Jahr, Silke ist schon seit mehr als 15 Jahren aktiv dabei. Anja ist gleich in zwei Feuerwehren aktiv, einmal an ihrem Arbeitsort in Weinstadt und natürlich auch an ihrem Wohnort in Wäldenbronn. Wir finden dieses doppelte Engagement wirklich toll. Willst auch du dich bei der Feuerwehr engagieren..? Mitmachen können bei uns alle Frauen und Männer ab 18 Jahren, die im Esslinger Norden wohnen und/oder arbeiten. Wir freuen uns auf DICH. Weitere Informationen gibt es bei unserem Abteilungskommandant Alf Karnath: a.karnath@netze-bw.de