Festliche Bläsermusik – Best of Brass

Foto: Hubertus von Stachelberg

Morgen Samstag, 14. Mai 2022, spielt im Rahmen der Samstagsmatinéen das LUDWIGSBURGER BLECHBLÄSERQUINTETT festliche Bläsermusik

Auf dem Programm stehen: Johann Sebastian Bach „Wie will ich mich freuen“ aus der Kantate BWV 164 und die Suite c-moll, Giovanni Gabrieli „Canzona“, Claudio Monteverdi „Cantate Domino“, Samuel Scheidt „Canzon Bergamasque“, Jean-François Michel „Trois Pastels sur la Belle Epoque“, Duke Ellington „It don’t mean a thing“ , Enrique Crespo „Nobody knows the trouble I´ve seen“, Irving Berlin „Puttin on the Ritz“, Nicolai Rimsky-Korsakoff „Procession of the Nobles“. Klaus Ulrich Dann, & Hubertus von Stackelberg, Trompeten, Harald Domes, Horn, Michael Peuser, Posaune, Dorian Kraft, Tuba, und Felix Muntwiler, Orgel.

Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die weiteren Konzerte

Samstag, 21. Mai 2022

KAMMERCHOR DES THEODOR-HEUSS-GYMNASIUMS

Lili Track, Leitung

Chorwerke aus 4 Jahrhunderten

Samstag, 4. Juni 2022

VENI CREATOR SPIRITUS

Orgelmusik zum Pfingstfest von Samuel Scheidt, Nicolas de Grigny, Felix Muntwiler, u.a.

Felix Muntwiler, Orgel

Samstag, 11. Juni 2022

POSAUNENSPIELEREIEN

Werke von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Alexandre Guilmant

Michael Unger, Posaune , Felix Muntwiler, Orgel

Samstag, 18. Juni 2022, 11.15 Uhr

GEHE SINGEND SORGENFREI

Lettisches Kokle (Zither) – Konzert im Rahmen des lettischen Kulturfestes 2022 Esslingen mit verscheidenen Kokle-Ensembles aus ganz Europa