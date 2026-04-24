Festival Vielfalt im KOMMA

Foto: das KOMMA

Am 24. und 25. April 2026 wird das KOMMA Esslingen zu einem besonderen Ort der Begegnung. Das Festival Vielfalt schafft einen offenen und barrierearmen Raum, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Kultur erleben und Zeit miteinander verbringen können. Im Mittelpunkt steht ein echtes Miteinander, bei dem Unterschiede nicht trennen, sondern verbinden.

Schon am Freitag startet das Festival entspannt mit verschiedenen Mitmachangeboten wie Spielen, einem Sinnesparcours und kreativen Workshops. Am Abend lädt der Film Wunder zu einem ruhigen gemeinsamen Moment ein. Dazu gibt es eine gemütliche Atmosphäre mit Snacks, Getränken und Streetfood.

Der Samstag wird deutlich lebendiger und bunter. Neben Aktionen wie Kinderschminken, Glitzertattoos und einem Fotostand gibt es auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Vortrag, Rap, Comedy und Live Musik. Am Abend verwandelt sich der Raum in eine Disco, in der gemeinsam getanzt und gefeiert wird.

Das Festival zeigt, wie selbstverständlich und bereichernd gelebte Inklusion sein kann. Der Eintritt ist frei und alle sind willkommen.

Programm im Überblick

Freitag ab 17:00 Uhr Mitmachangebote und Workshops, 19:30 Uhr Kino

Samstag ab 12:00 Uhr Aktionen und Workshops, ab 16:00 Uhr Bühnenprogramm, ab 20:30 Uhr Disco

Wenn ihr neugierig geworden seid, schaut gerne auf der Website vom KOMMA Esslingen vorbei. Dort findet ihr alle Infos noch einmal in Ruhe und könnt euch einen guten Überblick über das Festivalprogramm verschaffen.