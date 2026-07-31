Feste gefeiert

Foto: Bentzien

Turnen mitten in der City: Der TSV Berkheim war erstmals mit einem eigenen Stand beim Esslinger Schwörfest dabei. Unsere Turnerinnen präsentierten sich an dem Festwochenende auf einer Aktionsfläche vor dem Amtsgericht. Kinder konnten mit Hilfestellung einfache Turnübungen machen. Es hat viel Spaß gemacht: Ob Handstand, Rad oder Rolle rückwärts – immer wieder zog es Kinder auf unsere Airtrackbahn. Und immer wieder gab es strahlende Gesichter, wenn sie rückwärts über die AirRoll gerollt wurden. Wir danken unseren Turnerinnen für ihren Einsatz – sowohl auf der Aktionsfläche als auch beim Getränkeverkauf am Stand. Der Erlös fließt vollständig in unser Spendenprojekt für einen Anbau an die Berkheimer Sporthalle, damit unsere Turnerinnen bessere Trainingsbedingungen bekommen. Auch unsere Dance-Abteilung präsentierte sich auf dem Schwörfest und bekam für die Tanzvorführungen auf der Hafenmarktbühne viel Applaus.

Am vergangenen Wochenende war der TSV Berkheim auch beim 46.Berkheimer Meisenfest mit dabei. Bei dem Gemeinschaftsfest der Berkheimer Vereine trat erneut unsere Dance-Abteilung auf der Bühne auf. Außerdem übernahm der TSV traditionell den Bierausschank. Unermüdlich füllten unsere Helferinnen und Helfer Gläser und sorgten dafür, dass niemand lange durstig blieb. Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern des Meisenfests, beim Veranstaltungsring Berkheim für die Organisation und bei allen Vereinsmitgliedern, die im Bierwagen, beim Spüldienst und beim Auf- und Abbau geholfen haben. Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz wäre ein solches Fest nicht möglich.