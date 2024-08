Ferientreff am 17. August am/im AS

Foto:

Am Samstag, 17. August 2024, findet unser Ferientreff am oder im Alten Schulhaus, Im Gehren 3/1, statt. Beginn ist ab 17.00 Uhr.

Unser Ferientreff ist kein offizielles Fest, sondern ein gemütliches Zusammentreffen der Vereinsmitglieder samt Freunden in der Ferienzeit.

Wir bieten einen frisch gebackenen Fleischkäse, Bauch und Schweinbraten an sowie Getränke aller Art. Salatspenden, andere kulinarische Köstlichkeiten sowie Desserts sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Gerne Anmeldung per Mail bei Sabine Gansloser unter sabhae@web.de.

Aber auch spontane Gäste sind jederzeit willkommen!

MVL –Wir sind anders!

www.mv-liebersbronn,de, facebook sowie instagramm