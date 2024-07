Ferienspaß im ES: Einmal Astronautin oder Astronaut sein

Foto: Foto: Jahn

Einmal Astronautin oder Astronaut der NASA sein – am Selfiepoint im ES geht dieser Wunsch in Erfüllung. Denn: Zur Ausstellung „Nova Planetarum – Das neue Bild des Planetensystems“ im ES gehört auch ein Astronautenanzug. In den man für ein Foto klettern darf. Bis 2. August präsentiert im Center das Planetarium Laupheim seine aktuelle Sternen-Schau. Zu bewundern gibt es auch Globen der Planeten Merkur und Venus, der Erde und des Erdmondes, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und des Kleinplaneten Pluto. Dreizehn beidseitig beleuchtete Displays vermitteln aktuelle Informationen zu den Körpern unseres Sonnensystems.