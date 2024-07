Foto:

Vorsorgende Papiere sind gerade auch in Urlaubszeiten für Alle über 18 Jahren wichtig. Wir bieten in den Ferien Beratungstermine über esslinger-initiative@forum-esslingen.de oder unter Telefon D. Bassauer 371738 (freitags 11-12 Uhr) an. Wer sich vorbereiten will kann sich unter www.esslinger-initiative.de / Downloads über Patientenverfügungen und Vollmachten kundig machen.