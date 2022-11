Feierliche Wintereröffnung

Foto: Sanja Heuer

Am 11. November 2022 kamen die Mitglieder und Interessierte des SVE im großen Saal des Hotel Jägerhaus zusammen, um bei leckerem Essen, guten Gesprächen zwischen Jung und Alt die Wintersaison zu eröffnen. Bei der Ankunft wurden alle mit einem Glas Sekt herzlich begrüßt. Das druckfrische Vereinsheft, das Uli Bayer wie immer kreativ zusammenstellte, wurde verteilt. Digital steht es auf der Homepage. Vor dem Essen eröffnete das neue Vorstandsteam Sarah Seyffert und Leonie Levermann mit einer charmanten Rede das offizielle Programm.

Gedankt wurde André Czarnetzki für die jahrelange, engagierte Vorstandstätigkeit im Verein, die nicht möglich gewesen wäre ohne die Unterstützung seiner Familie, allen voran der „First Lady“ Anke. Des Weiteren wurden 22 Mitglieder für ihre langjährigen Mitgliedschaften geehrt. Neun Jubilaren konnte persönlich gratuliert werden, siehe Foto.

25 Jahre: Norbert Lebeda; 40 Jahre: Michael Ahner, Markus Beck, Christian Heubach, Andreas Kopper, Maurizio Magini, Thomas Ragg, Anja Schönhaar; 50 Jahre: Klaus-Michael Arnold, Karin Bender, Heike, Andre und Michael Czarnetzki, Silvia Liebrich, Jörg und Stefan Mayer; 60 Jahre: Carl-Peter Deffner, Joachim Keck; 70 Jahre: Gerhard Haug, Manfred Kaltmaier, Volkart Müller, Peter Sobczak.

Bei der Gesamtversammlung im Oktober konnten alle Vorstandsämter des Vereins neu- oder wiederbesetzt werden. Die neu gewonnen Vorstände nutzen die Möglichkeit sich und ihr Programm an diesem Abend vorzustellen. Unter anderem wurden die vielen Winteraktivitäten, wie die Kinderskikurse in Oberjoch im Allgäu, diverse Tagesskiausfahrten sowie Tourenwanderungen vorgestellt. Zum Wintertag am 4. Februar 2023, dem nächsten Event auf der Wolfbühlhütte, sind alle Mitglieder und Freunde des Schneeschuhvereins unter dem Motto „Wintertag meets Fasnet“ herzlich eingeladen. Gefeiert wird bei hoffentlich winterlichem Ambiente ein abwechslungsreiches und närrisches Beisammensein.