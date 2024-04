Feier des Lichts am Ostermorgen

Foto: Paul Dietrich

Mit allen Sinnen wollen wir Ostern als Fest des Lichts und des Lebens feiern. Die Osternacht wird in der Frauenkirche und im Münster St. Paul auf ganz besondere Weise in ökumenischer Vrebundenheit gefeiert.

Herzliche Einladung an alle! Beginn am Ostermorgen, 31. März 2024 um 5:30 Uhr am Georgsportal der Frauenkirche. Ende gegen 7:30 Uhr im Münster St. Paul (Zeitumstellung beachten!).

Noch im Dunkeln wird an der Frauenkirche das Osterfeuer entzündet. Menschen aus verschiedenen Kirchen der Esslinger Innenstadt sammeln sich im Schein des Osterfeuers, sehen, wie die Osterkerze entzündet und von Pfarrer Christoph Bäuerle und Pfarrer Stefan Möhler zusammen mit dem Gottesdienst-Team in die stockfinstere Frauenkirche getragen wird.

Licht breitet sich über viele kleine Osterkerzen aus. Es wird weitergegeben von einem zum andern. Verstärkt wird dieses Licht durch das Licht der aufgehenden Sonne. Durch die Chorfenster dringt es von Ostern her in den Kirchenraum. Wir singen angeleitet durch die Schola: „Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr verlischt, niemals mehr verlischt…“.

Zum zweiten Teil der Osternachtsfeier zieht die Gemeinde aus der Frauenkirche singend hinüber ins Münster St. Paul. Dort sind alle zur Feier des Abendmahls (Eucharistie) eingeladen. Anschließend sind alle zu einem leckeren Osterfrühstück in den Salemer Pfleghof bei der Frauenkirche eingeladen.