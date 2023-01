Foto: JF

Ein Bussard geriet in der Esslinger Altstadt in einen Spalt zwischen zwei Altbauten. Wir holten ihn dort raus, denn alleine schaffte er es nicht wieder in die Luft. Die Esslinger Altstadt mit ihrem historischen Flair ist weit über 700 Jahre alt und gleicht stellenweise einem Puppenhaus mit den entzückenden windschiefen Häusern. Früher gab es weniger Bauvorschriften als heutzutage. Häuser wurden nicht so streng nach Maß gebaut, da gab es schon mal Gefälle oder Schrägen. Zwischen einigen Häusern ist so mancher Spalt geblieben. Hin und wieder dient er als praktische Nische für die Mülltonne. In so einen Spalt ist vor kurzem ein Bussard geraten – und steckte fest. Der Spalt zwischen diesen beiden Häusern war vorne und hinten zugemauert. Der Bussard hätte sonst ‚zu Fuß‘ seinen Weg in die Freiheit finden können, aber so saß er zwischen 2 Gebäuden fest. Er hatte keine Chance, hier wieder herauszukommen. Zum Aufsteigen und Fliegen ist dieser enge Raum so gar nicht geeignet. Dies blieb von den Hausbewohnern nicht unbemerkt. Sie informierten uns und wir fuhren hin. Der Spalt konnte nur vom Inneren des Hauses betreten werden. Hier ging unsere Mitarbeiterin mitsamt dem Kescher hinein und näherte sich dem Bussard. Das widerstrebte ihm und er versuchte noch vehementer, sich aus der städtischen Enge zu befreien. Das gelang ihm erwartungsgemäß nicht, dagegen gelang der erfahrene Schwung des Keschers und zack! – war der Schöne gesichert. Die bissfesten Lederhandschuhe brauchte die Retterin nur, um ihn sicher in die Transportbox zu bugsieren. Er erholte sich ein paar Tage in unserer naturnahen Voliere von dem Malheur. Zwar hatte er eine kleine oberflächliche Verletzung am Flügel, aber sonst war er unversehrt. Deshalb ließen wir ihn bald wieder fliegen. Wenn auch Sie ein Tier in Not finden, rufen Sie unsere 24-Stunden-Notrufnummer an: 0177 35 90 902. Tierisch viele Grüße!