Feel The Spirit!

Foto: Esslinger Liederkranz

Unter diesem Motto veranstaltet der Esslinger Liederkanz e.V. 1827 am So, 16.11. ein geistliches Konzert mit Werken von Händel, Cimarosa und Chilcott und lädt dazu sehr herzlich ein. Als Solisten konnten Elisabeth von Stritzky, Evgenya Kuehme, Tobias Liebelt und Benjamin Holzinger gewonnen werden. Dieses Konzert bringt geistliche Musik in allen Facetten zu Gehör. Der Song “Let The Earth Resound!” wird das Konzert eröffnen, gefolgt von Chilcotts Jazz Mass. Mit dem “Magnificat” und Händels “Dixit Dominus” stehen echte Highlights auf dem Programm, die Lust aufs Mitsingen machen. Konzertkarten sind bei Provinzbuch erhältlich.

Steige jetzt in die Weihnachtszeit ein und singe im Esslinger Liederkranz!



Wer immer schonmal in einem traditionsreichen Chor singen wollte, ist im Esslinger Liederkranz genau richtig! Gründe zum Mitsingen gibt es viele, finde Deinen eigenen persönlichen in einer Probe-Probe heraus! Der Einstieg ist immer dienstags ab 18.30-20.30 Uhr möglich. Aula der Katharinenschule. Anmeldung, Schnupperstunde, Info: Steffi Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de – Bis bald, wir freuen uns auf Dich!