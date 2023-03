Fasten – für die Sicherung unserer Zukunft?

Foto:

Fasching ist vorbei – die Fastenzeit hat begonnen, die „fünfte Jahreszeit“. Manche verbinden das damit, bei sich bewusster auf bestimmte Gewohnheiten zu schauen. Eine ganz traditionelle Art des Fastens besteht z.B. darin, den Konsum von Fleisch oder überhaupt von tierischen Lebensmittel einzuschränken. Manche tun das mit Überzeugung und persönlichem Gewinn, auf andere wirkt es vielleicht altmodisch und ohne praktischen Sinn in unserer Zeit des scheinbaren Überflusses. Nun – jeder und jede kann das halten, wie er oder sie will. Aber jenseits aller persönlichen Motive – kann die Verminderung des Fleischverzehrs vielleicht eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und Enkel sichern helfen? Zugegeben – das klingt zunächst etwas hochgestochen! Schauen wir also auf die Fakten:

Wie inzwischen allgemein bekannt, ist unsere Zivilisation von einer ganzen Reihe von menschengemachten Krisen bedroht: unser Ausstoß an klimaschädlichen Gasen, der Eintrag von Giftstoffen in Böden und Grundwasser, das Artensterben, der Mangel an Lebensmitteln in vielen Ländern, der Verlust an bewohnbarem Lebensraum, die so hervorgerufenen Konflikte und Fluchtbewegungen – das alles hat unter anderem mit unseren Ernährungsgewohnheiten und mit unserer heutigen Art von Landwirtschaft zu tun!

Derzeit werden in Deutschland ca. 187 Millionen Rinder, Schweine und Geflügel-Tiere gehalten – also mehr als zwei solcher „landwirtschaftlicher Nutztiere“ pro Einwohner. Und jetzt kommt’s: 60 % unserer landwirtschaftlichen Flächen dienen allein der Produktion von Futter für diese Tiere! Das ist, in dieser Höhe, ein nicht mehr zukunftsfähiger Luxus: wenn wir Deutschen unseren gerechten Anteil beitragen wollten, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, dann dürften es in Zukunft nur noch etwa halb so viel Nutztiere sein. Denn die Produktion der tierischen Lebensmittel bewirkt etwa 80 % der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen. Fastenzeit – vielleicht ein Anlass, um darüber nachzudenken!