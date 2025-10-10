Familienkonzert mit dem Kammerorchester Esslingen

Foto:

Können Schaf und Wolf sich gut verstehen?

Eine Fabel über Freundschaft und Vertrauen.

Eine kalte Vollmondnacht im Winter. Ein Wolf stapft durch den Schnee und hat Hunger. Er trifft ein Schaf und es ist klar: Wolf will Schaf fressen! Und deshalb verführt er das arglose Schäflein zu einer Schlittenfahrt. Es wird eine gemeinsame Reise voller witziger, seltsamer und gefährlicher Erfahrungen um Leben, Tod und Freundschaft. Und eine Reise, die eine ganz und gar unerwartete Wendung nimmt.

Die Geschichte von Maritgen Matter wird am Sonntag, den 12.Oktober um 16:00 Uhr beim Beutauflair als Erzählkonzert aufgeführt. Wolf und Schaf werden von den Schauspielerinnen Bine Dotzer und Marion Jeiter gesprochen, das Kammerorchester Esslingen unter der Leitung von Mathis Krause spielt die musikalische Untermalung. Die Musik aus den Streicherserenaden von Dag Wirén und Carl Reinecke wurde von Edith Ehrhardt arrangiert.

Der Eintritt ist frei. Das Konzert dauert etwa 40 Minuten.