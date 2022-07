Familienkonzert in der Martinskirche Oberesslingen

Foto: Walter Schimpf/ Strube Verlag

Die evangelische Kirchengemeinde Oberesslingen lädt herzlich zu einem Familienkonzert in die Martinskirche ein, am Sonntag 10. Juli 2022, 17 Uhr. Im Mittelpunkt steht die biblische Geschichte der Arche Noah. Der Autor des Stückes, der nordbadische Landeskantor Johannes Matthias Michel, verwirklichte eine originelle Idee. Er verknüpfte diese Geschichte, die er in einem eigenen Text verfasste, mit Musik von Johann Sebastian Bach. Die Ausführenden sind Christa Schimpf (Sprecherin) und Walter Schimpf (Orgel). Walter Schimpf, Kirchenmusiker aus Wendlingen, ist seit einiger Zeit Organist an der Martinskirche und der Versöhnungskirche. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.