Familiengottesdienst, Vortrag, Mittagessen

Foto: Christoph Schweizer

Am Sonntag, 5. Februar feiern wir in der Hohenkreuzkirche Familiengottesdienst mit der Feier des Abendmahls. Der Gottsdienst mit Diakonin Anina Pallmann, mit den „Konfi-3-Kindern“, Team und Posaunenchor beginnt um 10:30 Uhr. Herzliche Einladung an alle!

Begegnung am Nachmittag

Am Dienstag, 14. Februar, ist in der Reihe „Begegnung am Nachmittag“ der Vortrag „Mit Textilien um die Welt“. Die Textilkulturhistorikerin Dr. Daniela Biermann berichtet anhand verschiedener Beispiele über die Herstellung von Textilien und die kulturellen Hintergründe. Beginn ist im Gemeindezentrum Hohenkreuz um 15 Uhr. Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro an unter Tel. 3006001. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, falls Sie unseren Fahrdienst in Anspruch nehmen möchten.

Gemeinsam zu Mittag essen

Zum Gemeinsamen Mittagessen ins Gemeindehaus St. Bernhardt laden wir am Freitag, 17. Februar, 12:30 Uhr ein. Anmeldung erwünscht bis Dienstag, 14. Februar, unter Tel. 3006001.