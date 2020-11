Familienbildungsstätte hat weiterhin geöffnet

Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen Weiterbildungseinrichtungen auch im November geöffnet bleiben. Für die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) bedeutet das, dass Vorträge und Seminare sowie Kurse zur Geburtsvor- und -nachbereitung durchgeführt werden dürfen und zwar unter Beachtung und Einhaltung des bestehenden Hygienekonzepts.

„Endlich schwanger!“ heißt es am 10.11. ab 18 Uhr in der FBS. Besonders jetzt stellen sich viele Fragen und Schwangere bekommen unterschiedliche, sich widersprechende Ratschläge.Die dreifache Mama und Ernährungstherapeutin Sabrina Dürr, auch bekannt aus der SWR-Sendung „Kaffe oder Tee“ gibt Hinweise und Infos zum goldenen Mittelweg zwischen gesunder Vorsicht und übervorsichtigem Verhalten.

Am 16.11. ab 10 Uhr findet der monatliche Stilltreff in der FBS statt. Die Kinderkrankenschwester Uta Renz bietet Müttern mit ihren Babys Informationen, Tipps und Unterstützung rund ums Stillen. Neben der Beratung steht auch der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt.

Einführung in die Beikost ist das Thema in der FBS am 16.11. ab 19 Uhr. Sie erhalten Anregungen, Rezepte und wichtige Infos über den Nährstoffbedarf ihres Babys.

Der Pädagoge und langjährige Schulleiter Klaus Hummel greift am 19.11. ab 19.30 Uhr in der FBS das Thema „Grenzgänger Jungen – zwischen Macht und Ohnmacht“ auf. Er verspricht keine Lösungen bietet aber viele praktische Einblicke und gibt Impulse.

Die Räume der FBS befinden sich in der Berliner Straße 27 in Esslingen. Weitere Infos und Anmeldung unter www.fbs-esslingen.de