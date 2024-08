Familien Tagesausflug zum “Wiesle”

Foto: Helga Schulz Blank

Wir, der KneippVerein Esslingen und Umgebung e.V. bieten allen – Groß und Klein und auch allein einen Ausflug an. Am Sonntag, den 18.08.2024 fahren wir vom Bahnhof Esslingen um 10:15 Uhr mit dem Bus 120 bis zur Brühlsiedlung in Neuhausen. Von dort laufen wir auf Kinderwagentauglichen Wegen ca. 4,5 km bis zum “Wiesle” des CVJM Denkendorf. Wir haben die große Wiese gemietet damit wir ungestört toben, spielen und auch etwas lernen können. Wir sammeln Brennnesseln, kochen eine Suppe und lernen einiges über Kräuter und den Wald. Es gibt eine große Grillstelle. Wir bringen Feuerholz mit, auch genügend sauberes Wasser. Es gibt dort eine kleine Quelle, die in ein Bächlein fließt. Die Kinder können sich dort etwas abkühlen. Um die Grillstelle herum liegen Baumstämme zum Sitzen im Schatten und in der Sonne. Wer mag bringt sich einen leichten Stuhl mit oder eine Decke. Vielleicht auch Grillgut für den großen Hunger. Wir kochen gemeinsam die Suppe, bringen auch Brot mit und Dips, die selber hergestellt werden. Jeder bringt für sich, Teller, Becher, Besteck, etwas Vesper und etwas Wasser mit. Die Kleidung sollte wetterangepasst sein. Wir laufen ca 1 Stunde hin, verweilen 3-4 Stunden dort und laufen dann wieder den gleichen Weg zurück zur Bushaltestelle. Wer möchte darf auch mit dem Auto zum Parkplatz Sauhag zwischen Neuhausen und Wolfschlugen kommen. Der Weg ist dann ein Stück kürzer. Bitte mit mir telefonisch oder per email vorher abstimmen, damit wir uns auch treffen. Unser Weg von der Bushaltestelle führt nicht am Parkplatz vorbei. Es ist ein Tagesausflug, bei dem alle Elemente der Lehre von Pfarrer Kneipp zum Tragen kommen – Bewegung, Ernährung, Kräuter, Lebensordnung und auch das Wasser. Ich erzähle Ihnen gerne etwas über die Waseranwendungen. Ich freue mich auf auf den Tag mit Ihnen, Helga Schulz Blank – helgaschulzb@gmail.com 01704755442