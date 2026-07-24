Familien-Camping 2026

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Camping mit der Familie ist nicht nur ein Abenteuer, sondern auch eine Gelegenheit, Geschichten und Erlebnisse zu schaffen, die man für immer in Erinnerung behält. Es geht darum, unter dem Sternenhimmel zu lachen, Geschichten am Lagerfeuer zu erzählen und gemeinsam die Schönheit der Natur zu genießen.

Und so wurde die Idee vom 1. Familien-Camping beim Obst- und Gartenbauverein RSKN geboren. Wir laden ein zum gemeinsamen Campen vom 25. auf den 26. Juli 2026 – also kurz vor dem Start der Sommerferien noch einmal in der Natur zu sein. Ob Camper, Zelt oder Wohnwagen – wir haben Platz im Vereinsgarten.

Die Logistik haben wir – WC, Wasser und einen Lagerfeuer-Platz. Für den Lagerfeuerabend gibt es ein kleines Programm für die Kinder und Stockbrot-Teig zum Ausbacken.

Ansonsten Selbstversorger und jede Menge gute Laune mitbringen. Weitere Informationen gibt es unter info@ogv-rskn.de oder bei Oliver Gims.