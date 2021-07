!!!Familien aufgepasst, U3 Plätze ab 11/21 frei!!!

Foto: Rentenretter Esslingen e.V.

Familien, die noch einen U3 Betreuungsplatz ab November 2021 suchen, könnten bei uns fündig werden.

Die Burgkäfer sind eine betreute Spielgruppe für Kinder im Alter von 18 Monaten bis zum Kindergarteneintritt, welche von der Elterninitiative Rentenretter Esslingen e.V. angeboten wird. An vier Tagen in der Woche werden die Kleinkinder durch zwei erfahrene liebevolle Erzieherinnen betreut. In der Zeit von 8:30 bis 11:55 Uhr ist die Gruppe der maximal 10 Burgkäfer-Kinder im freundlichen und kindgerechten Spielraum sowie der Außenanlage unterwegs. Hier spielen, singen, basteln, kneten und toben die Mädchen und Jungen mit Gleichaltrigen. In einer kleinen, festen Gruppe wird der soziale Umgang miteinander gefördert, wiederkehrende Abläufe spielerisch erlernt und der Vormittag gestaltet. Gerne möchten wir interessierten Eltern weitere Einblicke in den Tagesablauf geben und unsere Elterninitiative vorstellen. Mehr Infos unter www.burgkaefer.de.

Der nächste Infoabend findet am 28.7.21 um 19.30 Uhr in unserem Gruppenraum (bei gutem Wetter im Freien) im Häuserhaldenweg 36, 73734 Esslingen, statt. Eine vorherige Anmeldung unter post@burgkaefer.de ist aufgrund der Pandmie zwingend erforderlich