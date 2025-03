Familiärer Laufspaß in Berkheim

Foto: TSV Berkheim

Beim 17.SWE-Eltern-Kind-Lauf des TSV Berkheim gehen am 16.Mai wieder Klein und Groß gemeinsam an den Start. Auf der Internetseite des TSV Berkheim können sich Laufinteressierte ab sofort anmelden. Die Veranstaltung zeichnet sich durch ihren familiären Charakter aus und ist einzigartig in Esslingen und Umgebung. Zwar werden auch hier Zeiten gemessen, aber im Vordergrund stehen der gemeinsame Laufspaß und die Freude an der Bewegung. Eltern, Kinder, Oma &Opa oder Freunde: Alle Hobbyläuferinnen und -läufer können teilnehmen, auch Gelegenheitsjogger und Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Es gibt keine Startgebühren. Bei der Veranstaltung laufen Zweierteams in einem Staffelwettbewerb mehrere Runden (à 1,5km) auf festem und ebenem Boden durch den Berkheimer Wald. Beim eigentlichen Eltern-Kind-Lauf bilden dabei ein Erwachsener und ein Kind (8-14 Jahre) ein Team. Das eine Teammitglied läuft drei Runden, das andere zwei Runden, immer abwechselnd. Daneben gibt es noch zwei weitere Laufkategorien: Bei den “Freien Läufer-Teams” können Läuferinnen und Läufer beliebigen Alters ein Team bilden – und erstmals gibt es auch eine “Walking”-Kategorie für Walker mit und ohne Stöcken. Hier absolviert jedes Teammitglied zwei Runden. Nach der Siegerehrung folgt ein gemütliches Beisammensitzen auf dem Sportgelände Holzäcker. Bei einer Tombola können viele attraktive Preise der Sponsoren gewonnen werden. Start der Läufe ist am 16.Mai um 18 Uhr an der Donareiche im Berkheimer Wald (ca 3 min zu Fuß vom Waldheim). Um besser planen zu können, bittet der TSV Berkheim um Anmeldung bis zum 9.Mai auf www.tsv-berkheim.de.