Fahrradklimatest: Bis Ende November abstimmen!

Bis zum 30. November 2020 können interessierte Bürger*innen unter www.fahrradklima-test.adfc.de an der Online-Umfrage des ADFC teilnehmen. Bei den 27 Fragen geht es darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die Stadt in Zeiten von Corona das Fahrradfahren besonders fördert. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 in Berlin vorgestellt. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte in sechs Einwohner-Größenklassen.

Bisher sind für Esslingen bereits 261 Fragebögen eingegangen. Joachim Schleicher vom ADFC Esslingen ruft dazu auf, weiterhin fleißig abzustimmen: „Wir freuen uns über möglichst viele Teilnehmer*innen, um ein möglichst aussagekräftiges Bild der Fahrradfreundlichkeit in der Stadt zu bekommen. Dieses wichtige Feedback von Radfahrenden nutzen wir im Dialog mit Politik und Verwaltung für die Weiterentwicklung des Radverkehrs. Danke an alle, die mitmachen!“

Schleicher erkennt Fortschritte aber noch viel mehr Potential: „Esslingen hat das Angebot für den Radverkehr in letzter Zeit schon deutlich verbessert. Die kombinierten Bus- und Radspuren Mülberger Straße und Augustinerbrücke waren wichtige Meilensteine. Die lange überfällige Neumarkierung der Fahrradstraße wird aktuell umgesetzt und der Champagne-Radweg nach Ostfildern wurde 2020 gebaut.“ Jetzt gehe es um die Frage: „Kommen die Verbesserungen bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was kann noch besser werden?“ Der ADFC bittet alle Esslinger*innen, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.adfc.de zu nehmen. Es lohnt sich!