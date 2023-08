Fahrraddemo der Students for Future

Foto: Students for Future – OKNB

3 Wochen Fahrraddemo für Mobilitätswende – Ohne Kerosin Nach Bayern

Eine konsequente sozial-ökologische Verkehrswende ist möglich und unbedingt notwendig. Darum fährt Ohne Kerosin Nach Berlin (OKNB) dieses Jahr mit hunderten Teilnehmenden nach München zur Internationalen Automobil-Ausstellung IAA, um gegen ein Greenwashing der Autoindustrie zu protestieren. Aus den Städten Frankfurt, Leipzig und Tübingen geht es Mitte August los. Am 05.09. schließen sie sich dem Verkehrswendecamp in München an, das gegen die Autolobby demonstriert.

Die Frankfurt-Tour der OKNB ist am 16.8. gestartet, trifft am Samstag den 26.8. in Stuttgart ein und zeigt am Sonntag in Stuttgart, dass die Stadt mehr als eine Autostadt sein kann. Dass Kinder in einer Stadt Platz brauchen, um sich bewegen zu können und sicher ihre Orte zu erreichen, zeigt seit Jahren die Kidical Mass.

Die OKNB unterstützt die Kidical Mass bei ihrer Fahrt am 27.8. um 15 Uhr ab dem Kronprinzplatz und lädt ab 16 Uhr zu einem Picknick auf der B14 zwischen Charlottenplatz und Wilhelmsplatz ein.

Die B14 zerschneidet die Stadt und ist mit der notwendigen Mobilitätswende nicht vereinbar. Das hat selbst die Stadt Stuttgart erkannt und 2020 einen Siegerentwurf ausgezeichnet, der ein Anfang sein kann bei der Umgestaltung zu einer Stadt, in der Menschen mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen. Aber selbst dieser Entwurf wird nicht umgesetzt.

Am Montag 28.8. fährt die OKNB von Stuttgart nach Süßen.

Die Aktivist:innen von Ohne Kerosin Nach Berlin laden dazu ein, die Klimaprotesttour zu unterstützen und mitzudemonstrieren. Jeden Tag gestalten sie Aktionen an diversen Orten entlang ihrer Strecke. Die meisten ihrer Etappen sind als Demonstration angemeldet und werden deshalb von der Polizei begleitet.

Der Appell der Aktivist:innen: Nur gemeinsam und mit Teilhabe aller Menschen kann eine längst überfällige Wende der Verkehrspolitik umgesetzt werden.

Weitere Infos: https://ohnekerosinnachberlin.com/frankfurt-tour-2023/