Foto: Kirchenführerteam

Es ist eine Wundergeschichte. Die ganze Nacht, als sie alles richtig machten, fingen die Fischer Simon Petrus und Andreas nichts, – und dann, am helllichten Tage und gegen alle Erfahrung, sinken die Boote fast, so voll waren sie. “Fahre hinaus, wo es tief ist”, war die verrückte Ansage Jesu, die die Fahrt begründete.

Fahr hinaus, wo es tief ist. Tu etwas Unerwartetes. Geh los.

Fahr hinaus, wo es tief ist. Höre hin, öffne dein Denken, Fühlen und Wollen – auch gegen alle Erfahrung – für die Zukunft Gottes.

Fahr hinaus, wo es tief ist. Gott glaubt an dich.

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, 5. Juli 2026 mit Pfarrerin i.R. Mechthild Martzy und Bezirkskantor Lukas Bauer, um 9:30 Uhr in der Frauenkirche.

In der Südkirche und in der Stadtkirche finden am Schwörfest-Sonntag keine Gottesdienste statt.

Die Innenstadtkirchen sind, wie immer, am Wochenende als Orte des Rückzugs von 9 bis 18 Uhr geöffnet.