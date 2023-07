Fackeln entzünden Sonnwendfeuer

Foto: Bildautor: Petra Häberle

Kurz vor 22.00 Uhr ist es so weit. 30-40 Kinder entzünden am 24.6.2023 nach einer kurzen Fackelwanderung einen Holzstoß neben der Wolfbühlhütte bei Gruibingen. Glücklicherweise hate es ein paar Tage zuvor etwas geregnet und die Gruibinger Feuerwehr gab das O.k. zum Abrennen des traditionellen Sonnwendfeuers, welches dieses Jahr aufgrund der Trockenheit etwas niedriger aufgebaut wurde.

Schnell entzündete sich der Holzstoß, Wärme und auch Helligkeit verbreiten sich. Die Freude bei den Gästen sowie Gastgebern ist spürbar. Ein wunderbarer Abschluss einer sehr gelungenen Sonnwendfeier, die durch das neue Festwart-Team Sanja Heuer und Sascha Zimmermann das erste Mal bestens organisiert wurde. Ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Baumkletern und Schwungtuch förderte die Bewegungsfreude der Jüngsten. Für alle anderen gab es ein Badminton-Turnier als Bewegungsangebot, organisiert durch Lukas Spanbalch (Ressortleiter Breitensport). Gleichzeitg konnten Interessierte bei Jugendwartn Mia Kromer bunte Windlichter gestalten oder Riesenseifenblasen durch die Luft fliegen lassen.

All das macht hungrig und durstig. Abhilfe dafür gab es durch das Helfer-Team, mit frischen Waffeln, Kaffee und leckeren Kuchenspenden, Pommes, Burger von der Feuertonne, außerdem Rote und Fleisch vom Grill. Erfrischungsgetränke, wie Lillet Wildberry oder Longdrinks gab es an der Bar mit Musik und Lichteffekten, welche ebenfalls die Hüte buntleuchtend verzauberte.

Ein gelungenes Fest. Herzlichen Dank an alle Helfer, Gäste, das neue Festwart-Team sowie den regionalen Lieferanten aus Gruibingen, Lammbrauerei Hilsenbeck, Bäckerei Kauderer und Metzgerei zum Adler.