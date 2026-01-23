Ev. Kirchengemeinde Sulzgries

Foto:

Sonntag, 25.01.

10:00 Uhr, Gottesdienst mit Kirchenchor und Streichorchester (Pfarrerin Wille)

14:30 – 17:00 Uhr, Geöffnete Kirche, alle sind eingeladen, sich dort zu begegnen, inne zu halten, zu beten und Musik zu hören

Dienstag, 27.01.

16:00 Uhr, Bibel- und Gesprächskreis, Paul-Reusch-Zimmer

16:00 Uhr, Kleines Chörle, Großer Saal

16:45 Uhr, Großes Chörle, Großer Saal

18:00 Uhr, Streichorchester, Großer Saal

20:00 Uhr, Kirchenchor, Großer Saal

Mittwoch, 28.01.

19:30 Uhr, Frauenrunde „Siehe, ich mache alles neu!“, Jahreslosung mit Pfarrerin Wille, Großer Saal

Donnerstag, 29.01.

09:00 Uhr, Seniorengymnastik, Kleiner Saal

20:00 Uhr, Parkettrutscher, Großer Saal

Freitag, 30.01.

18:30 Uhr, Posaunenchor, Großer Saal

Alle Veranstaltungen und aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.sulzgries-evangelisch.de