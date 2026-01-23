Ev. Kirchengemeinde Sulzgries

Foto:
Sonntag, 25.01.
10:00 Uhr, Gottesdienst mit Kirchenchor und Streichorchester (Pfarrerin Wille)
14:30 – 17:00 Uhr, Geöffnete Kirche, alle sind eingeladen, sich dort zu begegnen, inne zu halten, zu beten und Musik zu hören
Dienstag, 27.01.
16:00 Uhr, Bibel- und Gesprächskreis, Paul-Reusch-Zimmer
16:00 Uhr, Kleines Chörle, Großer Saal
16:45 Uhr, Großes Chörle, Großer Saal
18:00 Uhr, Streichorchester, Großer Saal
20:00 Uhr, Kirchenchor, Großer Saal
Mittwoch, 28.01.
19:30 Uhr, Frauenrunde „Siehe, ich mache alles neu!“, Jahreslosung mit Pfarrerin Wille, Großer Saal
Donnerstag, 29.01.
09:00 Uhr, Seniorengymnastik, Kleiner Saal
20:00 Uhr, Parkettrutscher, Großer Saal
Freitag, 30.01.
18:30 Uhr, Posaunenchor, Großer Saal
