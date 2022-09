Foto: Eli Defaria / unsplash

Das Wort klingt fremdartig, doch das, um was es geht, kennt jede und jeder: Den eigenen Körper, seine Möglichkeiten und Grenzen, sein Wohlbefinden oder auch Unwohlbefinden. Mit sanften Bewegungen leitet die Eutoniepädagogin und Musikerin Chris Kunstmann-Lechner an, das Zusammenwirken von Knochen, Gelenken und Muskeln wahrzunehmen, im Üben zu erforschen und aufeinander abzustimmen. Dadurch werden Verspannungen und Schmerzen gelöst, das Vertrauen in die eigene Kraft wird gestärkt, Klarheit und Präsenz gefördert – und Stress abgebaut! Eutonieübungen werden im Sitzen, Liegen, Gehen und Stehen ausgeführt. Materialien wie z.B. Filzschnüre und Filzbälle, Bambus, Hölzer und Kastanien geben die Möglichkeit, gezielt tiefere Gewebeschichten und die Faszien anzusprechen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mit Chris Kunstmann-Lechner, Esslingen (www.koerperundstimme.com).

Kennenlern- und Übungsabende finden am Montag, 26. September, 17. Oktober, 7. und 21. November statt. Sie sind jeweils einzeln besuchbar. Zeit: 19.15 – 20.45 Uhr, Ort: im Lemppsaal des Blarer-Gemeindehauses am Blarerplatz, Esslingen. Wer gleich mehr davon brauchen kann, meldet sich zum Eutonie-Workshop am 22. Oktober von 10 bis 13 Uhr an. Informationen und Anmeldungen direkt bei der Referentin unter Tel. 318955 oder online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.