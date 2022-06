Eutonie workshop am Pfingstsamstag

Foto: Eli Defaria / unsplash

„Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist?“ fragt der Apostel Paulus und setzt das schöne alte Thema der Beziehung von Leib und Seele und Geist damit an. Dies tut auf eigene Weise auch die Eutonie. Sie werden angeleitet, Ihren Körper durch vertiefte Beobachtung wahrzunehmen. Anhand sanfter Bewegungen werden seine Möglichkeiten und Grenzen entdeckt. Im Üben wird das fein abgestimmte Zusammenwirken von Knochen, Gelenken und Muskeln angeregt und erlebbar. Dies aktiviert eine dynamische und aufrechte Haltung, löst Verspannungen und Schmerzen, stärkt das Vertrauen in die eigene Kraft, fördert Klarheit und Präsenz und baut Stress ab!

Eutonieübungen werden im Sitzen, Liegen, Gehen und Stehen ausgeführt. Materialien wie z.B. Filzschnüre und Filzbälle, Bambus, Hölzer und Kastanien geben die Möglichkeit, gezielt Körperregionen, Knochen, tiefere Gewebeschichten und die Faszien anzusprechen.

Referentin ist die Eutoniepädagogin und Musikerin Chris Kunstmann-Lechner (www.koerperundstimme.com). Am Samstag, 4.6., von 10-13 Uhr, im großen Saal des Blarer-Gemeindehauses Esslingen. Information und Anmeldung unter Tel. 318955 bei der Referentin oder online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.