Eutonie – Wohlspannung – das gibt es!

Zwischen Entspannung und Anspannung liegt die Wohlspannung, die mithilfe der Eutonie erreicht werden kann. Eutonie ist eine (westliche) Methode für mehr Körperbewusstsein und Stressabbau. Sie löst Verspannungen, fördert die Beweglichkeit und führt zu mehr Ausgeglichenheit in körperlicher und seelischer Hinsicht. Eutonie hilft durchatmen und sich aufrichten. Das Kloster für die Stadt bietet am Montag, 13. Dezember einen Kennenlernabend im großen Saal des Blarer-Gemeindehauses an. Es gilt 2G+. Die Leitung hat Chris Kunstmann-Lechner, Esslingen, Eutoniepädagogin BFP®, Musikerin, https://koerperundstimme.com. Auf www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster können Sie sich online zu dieser Veranstaltung anmelden.