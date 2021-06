Eutonie: Stressabbau durch Körperbewusstsein

Foto:

Wie gleichen wir die krisenbedingten Anspannungen oder auch Unterspannungen wieder aus? Wie kommen wir wieder in ein gutes Körpergefühl? Die Eutonie hilft dabei. Zwischen Überspannung und Entspannung liegt der goldene Weg der Wohlspannung – das ist die wörtliche Übersetzung von Eutonie. Übungen und Wahrnehmungen im Sitzen, Stehen, Liegen oder Gehen helfen dabei, durchzuatmen und am Ende beweglicher, aufrechter und ausgeglichener zu sein. Eutonie ist eine (westliche) Methode für mehr Körperbewusstsein und Stressabbau. Probieren Sie es aus!

Eutonie-Workshop Samstag, 3. Juli, 10-13 Uhr. Eutonie-Abende Montag, 5. Juli und 26. Juli 19.15-19.45 Uhr.

Leitung, Information und Anmeldung liegen bei der Referentin Chris Kunstmann-Lechner, Esslingen, Eutoniepädagogin, Musikerin, Tel. 318955, chris.kunstmann@gmx.de, www.koerperundstimme.com. Alle Angebote finden im großen Saal des Blarer-Gemeindehauses in Esslingen statt.