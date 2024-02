Foto: Eli Defaria / unsplash

Erwartungsvoll, gelassen, klar, präsent, kraftvoll und zugleich entspannt. Eine solche Haltung wird durch Eutonie-Übungen aktiviert. Im fein abgestimmten Zusammenwirken von Knochen, Gelenken und Muskeln lösen sich Verspannungen und Schmerzen, Stress wird abgebaut, eine Haltung der Wohlspannung (das heißt ‚Eutonie‘ wörtlich übersetzt) wird aufgebaut. Eutonieübungen werden im Sitzen, Liegen, Gehen und Stehen ausgeführt. Materialien wie Filzbälle, Bambus, Hölzer und Kastanien geben die Möglichkeit, gezielt Körperregionen, Knochen, tiefere Gewebeschichten und die Faszien anzusprechen.

Das Kloster für die Stadt bietet Eutonie zum Kennenlernen und Üben an Montagabenden an, die nächsten Termine sind 04.03. | 18.03. | 08.04. | 22.04, jeweils von 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr. Am Samstag, 02.03. gibt es die Möglichkeit, mit einem Workshop Eutonie von 10 – 13 Uhr tiefer in die Methode einzusteigen.

Alle Eutonie-Veranstaltungen finden im NEUEN BLARER statt und können einzeln gebucht werden.

Leitung, Information und Anmeldung direkt bei der Referentin Chris Kunstmann-Lechner, Esslingen, Eutoniepädagogin, Musikerin (www.koerperundstimme.com), Tel. 0174-3759571 oder online unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster.