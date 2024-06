European 4cross-Rennen im Bikepark Berkheim

Foto: Bikepark Berkheim

Waghalsige Sprünge, enge Positionskämpfe, coole Action: Einmal im Jahr werden im Bikepark Berkheim Radrennen gefahren. Am Samstag ist es wieder so weit: Die European 4cross series, eine internationale Rennserie für Mountainbiker, trägt ihr drittes Saisonrennen in Berkheim aus. Am Start sind auch viele Fahrer aus der Radsportabteilung des TSV Berkheim, die sich seit vielen Wochen auf dieses Event vorbereitet.

4cross bedeutet, dass immer vier Fahrer gleichzeitig auf die kurven- und hügelreiche Strecke gehen und sich ein heißes Ausscheidungsrennen liefern, bei dem nur die zwei Schnellsten in die jeweils nächste Runde einziehen. Die Berkheimer sind gut in die neue Saison gestartet: Bei den Rennen in Reutlingen und Winterthur (CH) sprangen viele Podestplätze heraus. Leo Klein gewann in der Altersklasse U15 in Reutlingen und hat die Gesamtführung im Klassement übernommen. Mit Spannung wird erwartet, ob es ihm nach seinen Heimsiegen 2022 und 2023 erneut gelingt, auf dem Siegertreppchen in Berkheim ganz oben zu stehen. Zudem wird Artur Getz in der Altersklasse U17 alles versuchen, um nach zwei zweiten Plätzen in den ersten beiden Rennen nun den ersten Sieg einzufahren.

Um 11 Uhr beginnen am Samstag die Qualifikationsläufe, um 13.45 Uhr starten die Finalläufe. Die Siegerehrung ist um 15.30 Uhr geplant. Um 16 Uhr folgt noch ein Fun Race auf kleinen 16-Zoll-Rädern ehe um 18.30 Uhr die Afterparty steigt.

Wir wünschen unserer Radsportabteilung ein gutes Gelingen der Veranstaltung und den Fahrern (und Greta Borst als Fahrerin bei den Ladies) viel Glück und Erfolg bei den Rennen. Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer, die sich dieses Highlight nicht entgehen lassen und dabei vielleicht auch zum ersten Mal den Bikepark Berkheim kennenlernen: Er befindet sich in Berkheim gleich hinter dem Sportgelände Holzäcker (beim Waldheim) auf dem ehemaligen Müllberg. Der Eintritt am Renntag ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt u.a. Maultaschenburger, Leberkäsweckle und Pommes.