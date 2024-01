Europas größtes Fanclubturnier in Berkheim

Foto:

43. Internationale Hallenfußball-Fanclubturnier am 06.und 07.01.24

Das Turnier steht in der Sporthalle ES-Berkheim zum 43. Mal seit 1980am 06. und 07.01.24.an.Insgesamt nehmen 28 Teams teil, wobei davon 3 aus der Schweiz kommen.Am SA 06.01.von 09.00 bis 16.42 Uhr finden dann die Vorrundenspiele, von 16.42 bis 18.10 Uhr bereits die ersten Zwischenrundenspiele statt. Am SO 07.01. ab 08.45 Uhr wird die Hoffnungsrunde (Plätze 17 – 28), ab 12.03 Uhr die restlichen Zwischenrundenspiele sowie ab 15.17 Uhr die Platzierungsrunde (Plätze 5 – 16) ausgespielt.Um 12.55 Uhr ist die Pokalübergabe an die Mannschaften von Platz 17 – 28.

Die beiden Halbfinalspiele werden um 16.45 Uhr und 16.57 Uhr gespieltdanach folgen um 17.52 Uhr das Spiel um Platz 3 und um 18.05 Uhr das Endspiel. Die Siegerehrung ist auf 18.25 Uhr geplant.

Eintrittskarten Heim- und Auswärtsspiele des VfB Stuttgart

Für alle Heim- und Auswärtsspiele des VfB Stuttgart sind für Mitglieder des RWS Berkheim Sitz- und Stehplatztickets per E-Mail info@rws-berkheim.de bei der RWS-Geschäftsstelle erhältlich.

Busfahrten zu den Auswärtsspielen des VfB Stuttgart

Der RWS Berkheim führt zu den nachfolgenden Auswärtsspielen des VfB Stuttgart jeweils eine Busfahrt durch:

So., 14.01.24, 09.00, Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart

Sa., 20.01.24, 07.00, VfL Bochum – VfB Stuttgart (ausverkauft)

Di., 06.02.24, 12.00, Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart (DFB-Pokal)

Busanmeldungen nimmt die RWS-Geschäftsstelle unter busfahrten@rws-berkheim.de und Tel. 3452492 entgegen.

Nächste VfB-Fantreffs

Am Mittwoch, 03.01.und 10.01.24, finden jeweils um 19.00 Uhr die nächsten VfB-Fantreffs im RWS-Clubhaus, Hammerschmiede 14, Tel. 3454377, statt.

Kontaktadresse:

Rot-Weiße Schwaben Berkheim 1977 e.V., -Geschäftsstelle-, c/o Joachim Schmid, Schwarzwaldstraße 3, 73734 Esslingen (Berkheim), Tel. 0711/3452492 oder Handy 0177/7084134, Fax 0711/46924510, E-Mail: info@rws-berkheim.de, Homepage unter www.rws-berkheim.de