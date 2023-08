Europameisterinnen kommen aus Esslingen

Foto: TBW

Bei den Europameisterschaften im gleichgeschlechtlichen Tanzen, die am 27. und 28. Juli in Bern, Schweiz, ausgetragen wurden, haben die Paare des Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V. beeindruckende Leistungen gezeigt und mehrere Medaillen gewonnen.

Die EuroGames 2023, bei denen rund 20 Sportarten vertreten waren, boten eine einzigartige Plattform für Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt, um ihre Fähigkeiten und Talente zu demonstrieren. Der über 100 Jahre alte Ballsaal des Hotel National in Bern war das Zentrum der Europameisterschaften der ESSDA (European Same-Sex Dance Association). Mit insgesamt 25 Medaillen führten die deutschen Paare das Feld an, wobei drei Medaillen nach Baden-Württemberg und zum Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V. gingen.

Viktoria Rappoport und Petra Steinberger vom Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V. sicherten sich die Europameisterschaft in der Kategorie Frauen 40+ Latein (B). Jörg Faulhammer und Stefanie Pfeifer erreichten die Silbermedaille in der Kategorie Männer 18+ Kombination und Michael Kraus und Lars Nørgaard belegten den dritten Platz in der Kategorie Männer 40+ Kombination und sicherten sich dadurch eine Bronzemedaille..

“Wir sind unglaublich stolz auf die Leistungen unserer Tänzerinnen und Tänzer”, sagte der Vorstand des Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V., “Ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihre Leidenschaft für den Tanz haben sich ausgezahlt. Sie haben nicht nur den Club, sondern auch die Stadt Esslingen und Baden-Württemberg würdig vertreten.”

Als Abschluss und Höhepunkt der EuroGames 2023 zog die Bern Pride am Samstagmittag mit über 10.000 Teilnehmenden durch die mit 260 Regenbogenfahnen geschmückte historische Altstadt.

Der Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V. gratuliert allen Tänzerinnen und Tänzern zu ihren herausragenden Leistungen und dankt ihnen für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft.