Esslinger Wirtschaftskompetenz in Berlin

Foto: Büro Sebastian Schäfer

Wie sieht der politische Alltag im Deutschen Bundestag tatsächlich aus? Eine Woche lang konnte Thomas Schulte-Wieking aus Esslingen genau das hautnah erleben. Im Rahmen des Know-how-Transfers der Wirtschaftsjunioren Deutschland begleitete er mich in Berlin bei meiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter und erhielt Einblicke in meinen parlamentarischen Alltag.

Für mich ist dieser direkte Austausch mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern besonders wertvoll. Politik und Wirtschaft haben unterschiedliche Sichtweisen und Aufgaben, sind aber eng miteinander verbunden. Deshalb ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu sein und die jeweiligen Herausforderungen kennenzulernen.

Thomas Schulte-Wieking engagiert sich bei den Wirtschaftsjunioren Esslingen und ist beruflich bei der CREAPRODI Schulte-Wieking GmbH tätig, die Unternehmen unter anderem bei der Prozessoptimierung unterstützt.

Während seines Aufenthalts in Berlin konnten wir uns über aktuelle politische Themen ebenso austauschen wie über die Situation der Unternehmen und die Herausforderungen, vor denen insbesondere die junge Wirtschaft steht. Gleichzeitig bekam Thomas die Gelegenheit, parlamentarische Abläufe aus nächster Nähe kennenzulernen – von Gesprächen und Sitzungen bis hin zur täglichen Arbeit im Abgeordnetenbüro.

Ich habe mich über Thomas’ Besuch und den offenen Austausch sehr gefreut. Der direkte Dialog zwischen Politik und Wirtschaft ist wichtig, um unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und gemeinsam Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.