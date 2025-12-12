Esslinger Weihnachtsliedersingen 4. Advent

Foto: Paul-Gerhard Stäbler

Die Stadien sind voll – das Kickers-Stadion auf der Waldau in Degerloch ist seit Mitte November ausgebucht – das Bedürfnis ist groß: weihnachtliche Lieder singen in großer Gemeinschaft. Darum endlich auch in Esslingen: Gemeinsames Singen von Advents- und Weihnachtslieder, nicht im Stadion, aber in der offenen Stadtkirche St. Dionys. Jung und Alt, kirchlich vertraut oder nicht, Familien mit Kinder – einfach mit dabei sein, wenn wir am 21. Dezember (4. Advent) ab 17.00 Uhr die Stadtkirche weihnachtlich erklingen lassen. Das Singen wird moderiert und angeleiter von Paul-Gerhard Stäbler mit Team und musikalisch begleitet vom Kantor der Stadtkirche, Lukas Bauer. Einen Impuls wird u.a. der 1. Bürgermeister Ingo Rust beisteuern. Verantwortlich für das Esslinger Weihnachtsliedersingen sind die Gemeinden der Ev. Allianz Esslingen, die aktuell den Stand mit der Gutenberg-Druckerpresse auf dem Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt betreiben. Der Eintritt ist frei – Herzliche Einladung!