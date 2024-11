Esslinger Vocalensemble – Konzert Südkirche

Foto: Ingo Lazi

Am kommenden Sonntag, dem 17. November, konzertiert das Esslinger Vocalensemble unter der Leitung von Jens Paulus in der Südkirche.

Auf dem Programm steht zunächst das Requiem von Gabriel Fauré, dessen letzter Satz “In Paradisum” titelgebend für das Konzert ist. Fauré´s Requiem stammt aus dem Jahr 1924 und damit aus dem Jahrzehnt, das architektonisch und liturgisch eine große Aufbruchsbewegung und auch die Südkirche hervorgebracht hat (erbaut 1926). Das zweite Werk, “Stars”, ist eine Sinfonie, die der zeitgenössische lettische Komponist Eriks Esenvalds für gemischten Chor und Weingläser geschrieben hat – funkelnde Klänge sind gewiss. Es hat auch einen gewissen Bezug zu unserer Kirche in der Pliensauvorstadt, sammelte sich doch genau hier die evangelisch-lutherische Auslandskirche der etwa 8000 lettischen Flüchtlinge, die in der Pliensauvorstadt in den Jahren 1945 und 1946 zusammengezogen und einquartiert wurden. Noch heute feiert eine kleine lettische Gemeinde in der Südkirche immer wieder ihre Gottesdienste.

Den Abschluss des Konzerts bildet die Kantate “Wie der Hirsch schreit” (Text Psalm 42) von Felix Mendelssohn Bartholdy, die unübertroffen das Verlangen des Psalmbeters in einen musikalischen Ausdruck bringt: “Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser / so schreit meine Seele Gott nach dir” – und schließlich die aus der Zukunft sich herangeholte Hoffnung: “Ich werde ihm noch danken / dass er meines Angesichts Hilfe / und mein Gott ist.”

Es spielt das Orchester “Sinfonia 02”. Die Solisten sind Fanie Antonelou, Sopran, Jakob Reichmann, Bariton und Nico Maurice Schumann, Orgel.

Beginn 17 Uhr. Eintritt frei.

Es gibt nur wenige Parkplätze direkt an der Südkirche. Busverbindungen mit den Bussen 119, 120, 122 und 131 bis Weilstraße (dann 10min den Berg rauf) oder mit 120, 122, 131 bis Pliensaufriedhof (dann 6min den Berg runter). Vom Bahnhof Esslingen aus etwas 15min zu Fuß.