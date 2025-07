Esslinger Orgelsommer II – Sören Gieseler

Foto: Ingo Lazi

Am Samstag, 26. Juli spielt Sören Gieseler ab 19 Uhr das zweite Konzert in der Reihe „Esslinger Orgelsommer“ in der Esslinger Stadtkirche. Eröffnet wird das Programm mit der festlichen Ouvertüre zum Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Den Abschluss bildet eine virtuose Komposition von Maurice Duruflé, das „Prélude et Fugue sur le nom d‘Alain. Werke von Johann Sebastian Bach und Franz Liszt setzen einen klanglichen und stilistischen Kontrapunkt. Die große denkmalgeschützte Walcker-Orgel der Stadtkirche mit ihren 92 klingenden Registern ist prädestiniert für die Wiedergabe solch sinfonischer Literatur.

Sören Gieseler hat in München und Stuttgart Orgel studiert und sein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. 2019 gewann er beim internationalen Joseph-Gabler Orgelwettbewerb einen 1. Preis. Seit 2025 ist er Bezirkskantor in Vaihingen an der Enz.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.